Учёные подтвердили способность животных предсказывать землетрясения

О том, что животные могут предсказывать землетрясения, говорят давно. Однако у науки не было доказательств и объяснений этому факту. Потому группа европейских исследователей из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка решила провести эксперимент. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Ethology, подтвердив все прежние догадки.

Группа исследователей под руководством Мартина Викельски взяла под наблюдение шесть коров, пять овец и двух собак на ферме в деревне Каприлья в Италии. С октября 2016 года по апрель 2017 года в регионе произошло больше 18 тысяч толчков с магнитудой до 6.6. На ферме были установлены сейсмодатчики. Для успеха исследования животные должны были выполнить три условия: точно определять признаки приближающегося землетрясения, менять своё поведение в связи с этим, а само это изменение поведения должно быть отличным от прочих состояний.

Согласно полученным данным, практически в каждом случае подземных толчков за 1–20 часов животные начинали вести себя иначе. И чем ближе корова или овца находилась к эпицентру подземных толчков, тем раньше она начинала реагировать на предстоящие колебания земли.

Пока учёным не удалось установить, как именно животные определяют надвигающуюся угрозу, потому было принято решение дальше наблюдать в целях создания в перспективе системы краткосрочного прогнозирования землетрясений.