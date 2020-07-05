Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии со столетием региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калмыкии с юбилеем республики. В этом году региону исполнилось ровно 100 лет. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Калмыцкая автономная область была создана в июле 1920 года. С тех пор в регионе было построено множество объектов промышленной, сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры. Это способствовало экономическому подъёму Калмыкии, отметил Путин.

— Важно, что жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач, — подчеркнул президент.