Москвичам напомнили, что делать при встрече с дикими кабанами

В столичных парках заметили диких кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Москвы. Там напомнили, что можно делать, а что категорически нельзя при встрече с этими животными.

— На природных территориях столицы можно встретить диких кабанов. Их уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворечье", а также в зелёных массивах ТиНАО, — говорится в публикации.

По словам специалистов, при встрече с дикими кабанами ни в коем случае нельзя паниковать и тем более пытаться подойти ближе. Нельзя также приближаться к поросятам, это может вызвать агрессию со стороны взрослых особей. Если животное вас заметило, необходимо замереть и дождаться, пока кабан уйдёт. Нельзя поворачиваться к нему спиной. Если дикий кабан всё же решил атаковать, необходимо залезть на ближайшее дерево.