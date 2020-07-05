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В России вратарь попал в реанимацию после удара молнии

Болельщиков шокировала эта новость. Молодому спортсмену желают скорейшего выздоровления.

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Фото © Instagram / fcztofficial

Во время тренировки клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас спортсмен находится в реанимации.

По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной, — сообщила команда на своей странице в "Инстаграме".

До приостановки сезона клуб "Знамя труда" из города Орехово-Зуево занял 11-е место в турнирной таблице зоны "Запад".

Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане разряд молнии убил 69 лошадей.

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