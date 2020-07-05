В России вратарь попал в реанимацию после удара молнии

Во время тренировки клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас спортсмен находится в реанимации.

— По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что всё плохое обойдёт его стороной, — сообщила команда на своей странице в "Инстаграме".