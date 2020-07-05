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Москвичей предупредили о грозах и жаркой погоде 5 июля

В ночные часы осадки маловероятны, отмечают синоптики.

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Фото © Pixabay

В столичном регионе России ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, возможны грозы. Такой прогноз на воскресенье, 5 июля, дали специалисты Гидрометцентра России.

Днём в Москве столбики термометров будут показывать +27...+29°, в Подмосковье до +30°. Ночью в городе ожидается +15...+17°, в области +12...+17°.

Ветер западный со скоростью 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c. Атмосферное давление будет слабо снижаться и к вечеру достигнет 744 мм.рт.ст. Отмечается, что в ночные часы осадки маловероятны.

Ранее Лайф сообщал, то синоптик предупредил об "опасной погоде" в регионах России.

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