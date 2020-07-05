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Все российские моряки будут проходить перепись населения на берегу

Впервые в истории России принять в ней участие можно будет и через Интернет.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Моряки, которые во время Всероссийской переписи населения будут находиться на берегу, смогут пройти её заранее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиаофис переписи.

Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящая перепись населения станет первой в истории России, в которой можно будет поучаствовать удалённо — через Интернет.

Ранее Лайф сообщал, что Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года.

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