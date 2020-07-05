Все российские моряки будут проходить перепись населения на берегу

Моряки, которые во время Всероссийской переписи населения будут находиться на берегу, смогут пройти её заранее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиаофис переписи.

— Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящая перепись населения станет первой в истории России, в которой можно будет поучаствовать удалённо — через Интернет.