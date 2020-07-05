Росстат рассказал, в каких регионах РФ самые протяжённые дороги

Росстат представил список регионов с самыми протяжёнными дорогами в стране по итогам 2019 года. В лидерах оказался Алтайский край, сообщает RT.

Так, у субъекта-лидера насчитали 54,3 тысячи километров дорог. Следом расположились Башкирия и Московская область (48,6 тысячи и 43,5 тысячи километров соответственно). В пятёрке лидеров также оказались Краснодарский край и Самарская область.

Внизу рейтинга расположились Магаданская область, Камчатский край, Чукотка, Севастополь и Ненецкий АО, где, по данным статистики, имеется лишь 382 километра автомобильных дорог.