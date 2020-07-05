Пять человек госпитализированы после падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярске

В Красноярском крае были госпитализированы пять туристов, отдыхавших на озере Маслеево, где ранее во время шторма деревья не выдержали удара стихии и рухнули на палаточный лагерь.

— У двоих лёгкая степень тяжести, ещё у двух средняя, один в тяжёлом состоянии, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные краевого Минздрава.

По данным краевого главка МЧС РФ, поздно ночью 5 июля на популярном месте отдыха на берегу озера Маслеево из-за грозы и сильного ветра упало около десятка деревьев, оказались повреждены 20 машин и 10 палаток.