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Пять человек госпитализированы после падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярске

Один из пострадавших — подросток 14 лет.

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае были госпитализированы пять туристов, отдыхавших на озере Маслеево, где ранее во время шторма деревья не выдержали удара стихии и рухнули на палаточный лагерь.

У двоих лёгкая степень тяжести, ещё у двух средняя, один в тяжёлом состоянии, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные краевого Минздрава.

По данным краевого главка МЧС РФ, поздно ночью 5 июля на популярном месте отдыха на берегу озера Маслеево из-за грозы и сильного ветра упало около десятка деревьев, оказались повреждены 20 машин и 10 палаток.

Как сообщал Лайф, при этом всего в лагере находилось около 200 человек, в результате инцидента один погиб. Спасатели расчищают территорию и распиливают деревья, полицейские опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.

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