Трамп озвучил свой рейтинг величайших американцев

Главнокомандующий времён войны за независимость США и первый президент страны Джордж Вашингтон является одним из величайших американцев в истории. Об этом в ходе своего выступления в День независимости Соединённых Штатов на лужайке перед Белым домом заявил американский лидер Дональд Трамп. Он озвучил список с именами величайших американцев, но отдельно выделил Джорджа Вашингтона, потому что с его наследием обращаются "очень нечестно". В частности памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе недавних протестов и беспорядков в США.

Также в собственный рейтинг величайших американцев Трамп включил отцов-основателей Соединённых Штатов Бенджамина Франклина, Александра Гамильтона; президентов Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Джеймса Мэдисона, Авраама Линкольна и Рональда Рейгана. Первыми женщинами в списке были названы швея Бетси Росс, которая считается создательницей первого флага США, и самая первая леди страны Долли Мэдисон.

Трамп отметил заслуги Фредерика Дугласа, Гарриет Табмен, писательницы Гарриет Бичер-Стоу, Букера Вашингтона и Сюзан Браунелл Этони, как борцов за права афроамериканцев. В свой рейтинг он включил и основательницу Красного Креста Клару Бартон.

Величайшими американцами Трампом были названы братья Райт и Амелия Эрхарт, первый афроамериканский бейсболист Джеки Робинсон, генералы Второй мировой Джордж Паттон и Дуглас Макартур, проповедник Билли Грэм, астронавт Криста Маколифф, первопроходец американских земель Дэниел Бун и военный Дэви Крокетт.