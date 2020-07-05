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Синоптики предупредили об аномальной жаре в России

В ряде регионов страны температура воздуха днём составит около плюс сорока градусов по Цельсию.

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Предстоящая неделя отметится аномальной жарой сразу в нескольких регионах России. По данным специалистов, в период с 5 по 7 июля в Поволжье, на юге страны и в центральной европейской части воздух прогреется примерно до плюс сорока градусов по Цельсию. В частности, такую температуру ожидают в Саратовской области.

В Ростовской области столбики термометров днём могут подниматься до плюс 40–41 градуса. В Астраханской — до плюс 40–42 градусов. В Калмыкии — до 42–43 градусов. В Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях ожидается от 35 до 40 градусов жары.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе, — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики уже предупреждали об "опасной погоде" в регионах России.

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