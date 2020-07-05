Составлен рейтинг самых популярных фильмов 90-х годов

Американская компания Frontier Communications выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего искали в поисковиках жители 100 стран. Самой популярной лентой оказался "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса. Драмой 1992 года больше всего интересовались в 22 государствах, включая Турцию, Армению, Литву, Израиль и Таиланд.

Вторым по популярности фильмом последнего десятилетия прошлого века стал "Один дома" (1990). Эту рождественскую комедию чаще всего ищут в 20 странах, таких как Украина, Грузия, Латвия, Нидерланды и Сербия.

В топ-10 также попали "Парк Юрского периода" (1993), "Привидение" (1990), "Титаник" (1999), "Люди в чёрном" (1997), "Король Лев" (1994), "Аладдин" (1992) и "Армагеддон" (1998), пишет "Коммерсант".