Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На севере Индии более 20 человек погибли от ударов молний

Местные власти выплатят денежные компенсации понёсшим утраты семьям.

143
Post cover

Фото © Pixabay

В северном штате Индии Уттар-Прадеш за последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали из-за ударов молний. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх пообещал выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий, это примерно 387 тысяч рублей. Он также поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее Лайф сообщал, что во время тренировки клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во вратаря попала молния. Спортсмен был отправлен в реанимацию.

Выбор редакции

Loading...