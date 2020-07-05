На севере Индии более 20 человек погибли от ударов молний

В северном штате Индии Уттар-Прадеш за последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали из-за ударов молний. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Главный министр штата Йоги Адитьянатх пообещал выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий, это примерно 387 тысяч рублей. Он также поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Ранее Лайф сообщал, что во время тренировки клуба ПФЛ "Знамя труда" из подмосковного города Орехово-Зуево во вратаря попала молния. Спортсмен был отправлен в реанимацию.