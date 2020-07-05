На севере Индии более 20 человек погибли от ударов молний

В северном штате Индии Уттар-Прадеш за последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали из-за ударов молний. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх пообещал выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий, это примерно 387 тысяч рублей. Он также поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.