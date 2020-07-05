Четыре человека погибли при обрушении стены в Кировской области

В городе Зуевка в Кировской области обрушилась стена торгового центра во время строительных работ, погибло четыре человека. Как стало известно Лайфу, по предварительным данным, все жертвы — рабочие.
ЧП произошло в строящемся одноэтажном здании по адресу улица Свердлова, 1а. Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 10:57. Согласно предварительной версии, во время работ могли рухнуть перекрытия.
Ранее сообщалось, что в четырёхэтажном жилом доме в Энгельсе Саратовской области рухнуло два лестничных пролёта. Лайф публиковал видео с места происшествия.