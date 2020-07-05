Зеленский заявил, что флот Украины обеспечат ракетным вооружением

Военно-морской флот Украины в ближайшее время может получить новое ракетное вооружение. Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал действующему командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе. Трансляция выступления украинского лидера велась в "Фейсбуке".

— Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далёких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна знать о ситуации как в самом море, так и в подводном пространстве. Он добавил, что ракетное вооружение станет главным сдерживающим фактором в Азовском и Чёрном морях. Он также напомнил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты "Нептун", которая тоже вскоре встанет на вооружение морского флота Украины.