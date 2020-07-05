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Зеленский заявил, что флот Украины обеспечат ракетным вооружением

Также стало известно, где будут установлены противокорабельные ракетные комплексы "Нептун".

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Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Военно-морской флот Украины в ближайшее время может получить новое ракетное вооружение. Соответствующее поручение президент Владимир Зеленский дал действующему командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе. Трансляция выступления украинского лидера велась в "Фейсбуке".

Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далёких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна знать о ситуации как в самом море, так и в подводном пространстве. Он добавил, что ракетное вооружение станет главным сдерживающим фактором в Азовском и Чёрном морях. Он также напомнил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты "Нептун", которая тоже вскоре встанет на вооружение морского флота Украины.

Напомним, испытания ракет "Нептун" прошли на Украине в конце мая. Крылатые ракеты Р-360 почти одновременно поразили две условные цели — на расстоянии 85 км и 110 км от места пуска. Расстояние между целями составляло более 20 километров. Сегодня же стало известно, где эти ракетные комплексы будут установлены.

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