Стоматологи раскрыли, как определить серьёзные заболевания, всего лишь внимательно изучив язык

Австралийские стоматологи составили своего рода памятку, сверившись с которой любой сможет определить, что скрывает его организм. Например, самым частым явлением считается белый налёт на языке, который появляется от недостаточной гигиены полости рта. Если через две недели чистки языка белизна не пропадёт, то стоит обратиться в больницу, ведь это может быть признаком грибковой инфекции или лейкоплакии. Оба заболевания легко лечатся, если их не запускать, пишет Daily Mail.

Фото © Shutterstock / tozzi.marta

Вторым по частоте является так называемый клубничный язык — розовый с покрасневшими рецепторами. Причиной такого могут быть определённая еда, которая сработала как аллерген, стресс, недостаток фолиевой кислоты или витамина В12. Если к такому языку прибавляется больное горло, то стоит записаться к врачу. В этом случае речь может уже идти о фарингите или скарлатине.

Фото © Shutterstock / tozzi.marta

На языке могут возникать маленькие бугорки — чаще всего из-за недавнего приёма пищи, особенно если она была острой или с большим количеством приправ. Но если они не проходят, то лучше провериться у специалиста. Так можно избежать афт (язвочек, которые тоже в своём роде недобрый признак) и герпеса. Полосы и заломы на языке пугать не должны. Обычно это просто особенность организма, но в таких складках могут скапливаться микробы, поэтому стоматологи советуют чистить их особенно тщательно

Фото © Shutterstock / tozzi.marta