Неизвестный открыл стрельбу в американском ночном клубе. Двое убиты, восемь ранены

В американском городе Гринвилле, в штате Южная Каролина, при стрельбе в ночном клубе погибли два человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент местного шерифа.

Multiple forensic units and @GvlCoSheriff deputies remain on scene at Club Lavish on Whitehorse Road in Greenville. 12 people were shot. #breaking pic.twitter.com/3Y7IjaV48o — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) July 5, 2020

По данным полиции, стрельба в ночном клубе Lavish Lounge началась около двух часов ночи. Очевидцы сообщили, что из заведения в панике выбегают люди, внутри ведётся огонь. К приезду стражей порядка два человека были убиты, восьмерых госпитализировали с различными ранениями. Стрелка пока не удалось идентифицировать.