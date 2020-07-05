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Неизвестный открыл стрельбу в американском ночном клубе. Двое убиты, восемь ранены

Стражам порядка ещё не удалось установить личность нападавшего.

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В американском городе Гринвилле, в штате Южная Каролина, при стрельбе в ночном клубе погибли два человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент местного шерифа.

По данным полиции, стрельба в ночном клубе Lavish Lounge началась около двух часов ночи. Очевидцы сообщили, что из заведения в панике выбегают люди, внутри ведётся огонь. К приезду стражей порядка два человека были убиты, восьмерых госпитализировали с различными ранениями. Стрелка пока не удалось идентифицировать.

Накануне ночью стрельба произошла в баре в Джексоне, штат Миссисипи. В результате по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения.

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