Наталия Орейро завела Instagram и обратилась к поклонникам с русскими субтитрами — видео

Звезда сериала "Дикий ангел" — уругвайская актриса Наталия Орейро — зарегистрировалась в "Инстаграме" и опубликовала ролик с русскими субтитрами, в котором рассказала, как ей пришла идея завести страницу в популярной соцсети.

— Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: что же я ещё могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать инстаграм? Я сделаю инстаграм! — рассказала она на видео.

Количество подписчиков актрисы стремительно растёт. На момент написания этого материала их уже 26 тысяч человек. В комментариях под единственной публикацией собрались русскоязычные пользователи, которые поприветствовали Наталию и обрушили на неё комплименты.