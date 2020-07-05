В ОП отметили, что принятие поправок потребует обновления законодательной базы

Принятие поправок потребует существенного обновления законодательных актов. Об этом Лайфу рассказал член Общественной палаты РФ и руководитель координационного совета по общественному контрою за голосованием Максим Григорьев.

— На мой взгляд, это крайне логично, поскольку эти поправки были приняты народом Российской Федерации. Очевидно, что абсолютно необходимо все эти поправки имплементировать в законодательство как федерального, так и регионального уровня, — отметил он.

По мнению Григорьева, масштабность поддержки поправок к конституции объясняется тем, что люди реально оценивают ситуацию в стране и понимают, что основному закону было необходимо обновление. Поэтому решение народа необходимо воплотить в жизнь, заключил общественник.

Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (более 57 миллионов человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.