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В ОП отметили, что принятие поправок потребует обновления законодательной базы

Там также объяснили, почему большинство проголосовало за изменения.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Принятие поправок потребует существенного обновления законодательных актов. Об этом Лайфу рассказал член Общественной палаты РФ и руководитель координационного совета по общественному контрою за голосованием Максим Григорьев.

На мой взгляд, это крайне логично, поскольку эти поправки были приняты народом Российской Федерации. Очевидно, что абсолютно необходимо все эти поправки имплементировать в законодательство как федерального, так и регионального уровня, — отметил он.

По мнению Григорьева, масштабность поддержки поправок к конституции объясняется тем, что люди реально оценивают ситуацию в стране и понимают, что основному закону было необходимо обновление. Поэтому решение народа необходимо воплотить в жизнь, заключил общественник.

Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (более 57 миллионов человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.

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