Путин напомнил о "мине замедленного действия" в Конституции СССР

Принятые на общероссийском голосовании поправки к конституции будут укреплять государственность России и создадут условия ей для поступательного развития на десятилетия вперёд. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

— Я абсолютно убеждён в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд, — заявил глава государства в интервью, которое было показано в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время российский лидер подчеркнул, что необходимо избежать ошибок прошлого. В частности, Путин заявил о "мине замедленного действия" в Конституции СССР в виде ленинского тезиса о праве выхода республик из состава Союза.

— Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная ещё в 1922 году при образовании Советского Союза... Разумеется, подобных вещей мы должны избежать, — сказал глава государства.