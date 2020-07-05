"Поправки идут от народа и народом поддержаны". В ОП оценили итоги голосования по конституции

Поправки к Конституции РФ писал сам народ, и народ эти изменения впоследствии поддержал, заявил первый зампред Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

— Убедительные цифры поддержки поправок — символ нашего единства и солидарности, которые только укрепили непростые месяцы пандемии. Российское общество продолжает оставаться сплочённым, несмотря ни на какие вызовы. Поправки идут от народа и народом поддержаны. Благодаря им мы получили действительно современную народную конституцию. Новую редакцию поддержали все российские регионы, — сказал он Лайфу.

Малькевич особо отметил роль движения "Волонтёры Конституции", которые информировали людей в условиях пандемии. А "Единая Россия" доказала, что она является лидирующей партией. Малькевич заявил, что во время эпидемии президент РФ Владимир Путин показал всему миру эффективное управление страной. Собеседник Лайфа убеждён, что позиция главы государства сыграла огромную роль в решении народа относительно судьбы поправок. Президент продемонстрировал уважение к гражданам, назвав обязательным условием изменения конституции поддержку со стороны россиян.

— Президент за эти месяцы показал себя настоящим моральным лидером страны. Он ни на шаг не отошёл от своей позиции, изложенной в январском послании, в котором была обозначена идеологическая цель: величие страны и достоинство граждан, принципы уважения и справедливости, приоритет поддержки семьи и детства, верность традициям. Именно эта позиция президента получила поддержку граждан. Ориентация на традиционные ценности граждан, гордость за страну, моральное лидерство президента и единение вокруг этих ценностей народа — именно это явилось основными слагаемыми такого результата голосования, — уверен Малькевич.