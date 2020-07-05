"Это не я придумал". Путин рассказал, кто предложил поправки о незыблемости российских границ

Поправки к Конституции РФ о незыблемости российских границ предложили члены рабочей группы и сами граждане. Об этом заявил президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".
— Следующий момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря... Это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы, — сказал Путин.
По словам главы государства, всего было предложено порядка тысячи различных изменений в основной закон страны.
Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.