Ценности, которые близки людям. Эксперт объяснил, почему россияне поддержали поправки

Многие новые поправки к конституции касаются социальных ценностей россиян. В них говорится о пенсиях, семье, браке, идеалах, близких народу. Поэтому поправки поддержало так много граждан. Такое мнение в интервью Лайфу выразил президент "Опоры России", член рабочей группы Александр Калинин.

— Конституция наполнилась очень многими социальными ценностями, которые близки людям. Этим и объясняется, что так много людей пришло и проголосовало "за". Поправки касаются их повседневной насущной жизни, их мыслей, идей о будущем. Впервые на моей памяти конституция фактически создавалась самими гражданами, поэтому за неё и проголосовало столько много людей, — отметил он.