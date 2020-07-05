Хабиб Нурмагомедов — о смерти отца: Мы сделали всё, что было в наших силах

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на похоронах своего отца и тренера Абдулманапа поблагодарил за поддержку главу Чечни Рамзана Кадырова. Руководитель республики приехал в дагестанское село Кироваул, где накануне вечером предали земле усопшего.

Во время похорон Кадыров выразил соболезнования родственникам Нурмагомедова-старшего и обнял Хабиба.

— Всё, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на всё Его воля! Хвала Аллаху, — сказал спортсмен главе Чечни.