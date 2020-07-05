Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Ростовской области открылись детские оздоровительные лагеря

Все они прошли проверку на санитарно-эпидемиологические нормы.

30
Post cover

Фото © Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростовской области в первую смену приняли детей на отдых практически все загородные лагеря региона. В частности, это лагеря Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Миллеровского, Неклиновского, Обливского, Семикаракорского и Тарасовского районов. Позднее эстафету подхватят здравницы Азовского района и города Ростова-на-Дону. Всего этим летом будет работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных, сообщается на сайте правительства региона.

Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу, — отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Она также подчеркнула, что детская оздоровительная кампания будет осуществляться в пределах границ Ростовской области без выезда детей за границу до снятия ограничительных мероприятий.

Ранее Лайф сообщал, что в этом году на всей территории России запрещён отдых детей в палаточных лагерях.

Выбор редакции

Loading...