В Ростовской области открылись детские оздоровительные лагеря

В Ростовской области в первую смену приняли детей на отдых практически все загородные лагеря региона. В частности, это лагеря Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Миллеровского, Неклиновского, Обливского, Семикаракорского и Тарасовского районов. Позднее эстафету подхватят здравницы Азовского района и города Ростова-на-Дону. Всего этим летом будет работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных, сообщается на сайте правительства региона.

— Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу, — отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Она также подчеркнула, что детская оздоровительная кампания будет осуществляться в пределах границ Ростовской области без выезда детей за границу до снятия ограничительных мероприятий.