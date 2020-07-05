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Лайф публикует видео с места гибели рабочих на стройке в Кировской области

Могут ли под завалами ещё находиться люди, пока не известно. Спасатели разбирают обломки.

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Видео © LIFE

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались видео и фото с места обрушения стены строящегося торгового центра в городе Зуевке Кировской области. На кадрах видны лежащие под завалами погибшие.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В результате ЧП погибли трое строителей, ещё один пострадал. Есть ли люди под завалами, не известно. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в четырёхэтажном жилом доме в Энгельсе Саратовской области рухнули два лестничных пролёта. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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