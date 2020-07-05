На пути Канье Уэста к креслу президента США возникли проблемы

Американский рэпер Канье Уэст, который ранее объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, уже не сможет собрать нужное количество голосов избирателей в таких штатах, как Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико. Как сообщает USA Today, срок выдвижения кандидатуры в этих штатах истёк ещё 25 июня.

Ещё в нескольких ключевых штатах время регистрации кандидатуры истекает в середине июля — начале августа. Если рэпер и там не успеет это сделать, его фамилия попросту не появится в избирательных бюллетенях.

Напомним, ранее Уэст в соцсетях сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Поддержал музыканта основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет о желании участвовать в президентской гонке. Ранее он сообщал, что планирует избираться на пост главы государства в 2024 году. <br/>