Трамп дал обещание бороться с социализмом

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро нелегитимными тиранами и пообещал бороться с социализмом. Заявление американский лидер сделал по случаю Дня независимости Боливарианской Республики.
— Народ Венесуэлы страдает под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис, — сказал хозяин Белого дома.
Трамп выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости" благодаря настойчивости и смелости своего народа. А затем президент США пообещал: "Моя администрация всегда будет противостоять социализму".
Ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года. 10 января прошлого года Мадуро вновь вступил в должность президента, а на следующий день лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо обвинил его в "узурпации власти" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Временным президентом Венесуэлы его признали около 60 стран, включая США. В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, а Белый дом ввёл санкции против Каракаса.