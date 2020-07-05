Трамп дал обещание бороться с социализмом

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро нелегитимными тиранами и пообещал бороться с социализмом. Заявление американский лидер сделал по случаю Дня независимости Боливарианской Республики.

— Народ Венесуэлы страдает под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис, — сказал хозяин Белого дома.

Трамп выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости" благодаря настойчивости и смелости своего народа. А затем президент США пообещал: "Моя администрация всегда будет противостоять социализму".