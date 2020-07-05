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Трамп дал обещание бороться с социализмом

Хозяин Белого дома выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости" благодаря настойчивости и смелости своих граждан.

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Фото © Facebook / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро нелегитимными тиранами и пообещал бороться с социализмом. Заявление американский лидер сделал по случаю Дня независимости Боливарианской Республики.

Народ Венесуэлы страдает под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис, — сказал хозяин Белого дома.

Трамп выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости" благодаря настойчивости и смелости своего народа. А затем президент США пообещал: "Моя администрация всегда будет противостоять социализму".

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года. 10 января прошлого года Мадуро вновь вступил в должность президента, а на следующий день лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо обвинил его в "узурпации власти" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Временным президентом Венесуэлы его признали около 60 стран, включая США. В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, а Белый дом ввёл санкции против Каракаса.

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