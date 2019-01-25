Мадуро заявил, что разорвал дипломатические отношения с США

При этом президент Венесуэлы отметил, что социальные и экономические связи "продолжатся и будут процветать".

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил на пресс-конференции, что разорвал дипломатические отношения с Соединёнными Штатами Америки.

При этом президент Венесуэлы отметил, что социальные и экономические связи "продолжатся и будут процветать". Мадуро добавил, что действия США по продвижению госпереворота в его стране наносят ущерб венесуэльской оппозиции.

— Все угрозы, заявления и давление со стороны Вашингтона, направленные на то, чтобы подтолкнуть венесуэльских правых к приключениям [к перевороту], наносят ущерб самой оппозиции, — сказал он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась 23 января, когда лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему тут же выразили США и ряд стран региона.

Российская сторона последовательно заявляет о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро. В ходе разговора с ним, который состоялся накануне, Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Глава российского государства также высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.