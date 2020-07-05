США провели масштабные учения в Южно-Китайском море

Вооружённые силы США провели учения в Южно-Китайском море. В отработке задач приняли участие авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц". Об этом сегодня сообщило командование Тихоокеанского флота США. Кроме того, для участия в учениях в воздух поднимался бомбардировщик B-52.

— Авианосные ударные силы, состоящие как из ударных групп "Нимиц", так и из ударных групп "Рональд Рейган", провели несколько тактических учений, направленных на максимизацию возможностей противовоздушной обороны и расширение диапазона дальних высокоточных морских ударов с авианосцев, — говорится в сообщении.

Как сообщило на своём сайте Тихоокеанское командование ВВС США, в рамках учений бомбардировщик B-52 выполнил 28-часовой полёт. Таким образом военнослужащие продемонстрировали приверженность Индо-Тихоокеанского командования США обеспечению безопасности и стабильности в регионе, говорится в публикации. С авианосцев же работали палубные истребители F/A-18 Hornet и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye.