Правительство выделило 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более четырёх миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в регионах страны. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина.
— Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, — говорится в сообщении.
По планам правительства такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Контроль за расходованием средств возложен на Роструд.
Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поручил проработать создание единой интернет-платформы для поиска вакансий.