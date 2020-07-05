Правительство выделило 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более четырёх миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в регионах страны. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина.

— Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, — говорится в сообщении.

По планам правительства такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Контроль за расходованием средств возложен на Роструд.