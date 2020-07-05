Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Правительство выделило 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах

На предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

66
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более четырёх миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в регионах страны. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина.

Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, — говорится в сообщении.

По планам правительства такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Контроль за расходованием средств возложен на Роструд.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин поручил проработать создание единой интернет-платформы для поиска вакансий.

Выбор редакции

Loading...