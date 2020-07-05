Жителям Москвы предложили пять тысяч новых вакансий

В столичном банке вакансий центра занятости за месяц появилось пять тысяч вакансий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новые рабочие места стали доступны благодаря постепенному снятию ограничений и открытию отраслей.

Она напомнила, что ранее возобновилась работа строительных компаний, производственных предприятий и организаций, снова открылись магазины, кафе и рестораны, фитнес-центры и салоны красоты. В этих отраслях идёт активный поиск сотрудников.

— В начале июня банк вакансий центра занятости увеличился на пять тысяч предложений от работодателей вышеперечисленных сфер. Сейчас в нём 50 тысяч вакансий, число их продолжает расти, — рассказала вице-мэр.