На Урале огромный пруд покрылся пеной

В Свердловской области пруд покрылся белой пеной, а вода приобрела зеленоватый оттенок. Инцидент произошёл в посёлке Староуткинск, что в 80 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает портал "E1.ru".

— Нужно сделать анализ воды. Пока можно сказать, что здесь нет ни моторных лодок, ни катеров. В пруд впадает речка, на которой нет ни одного населённого пункта, значит, нефтепродукты можно исключить, — рассказали в Администрации Староуткинска.

Там допустили, что причиной необычного явления может быть цветение водорослей и других растений. С похожим предположением высказались местные жители. По их словам, пена могла появиться в результате гниения камыша. При этом явление сопровождается неприятным запахом.