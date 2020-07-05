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На Урале огромный пруд покрылся пеной

Однако местные жители не связывают явление с загрязнением воды.

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Фото © E1.ru

В Свердловской области пруд покрылся белой пеной, а вода приобрела зеленоватый оттенок. Инцидент произошёл в посёлке Староуткинск, что в 80 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает портал "E1.ru".

Нужно сделать анализ воды. Пока можно сказать, что здесь нет ни моторных лодок, ни катеров. В пруд впадает речка, на которой нет ни одного населённого пункта, значит, нефтепродукты можно исключить, — рассказали в Администрации Староуткинска.

Там допустили, что причиной необычного явления может быть цветение водорослей и других растений. С похожим предположением высказались местные жители. По их словам, пена могла появиться в результате гниения камыша. При этом явление сопровождается неприятным запахом.

Аналогичная ситуация в прошлом году наблюдалась в Саратовской области. Там пруд окрасился в сине-зелёный цвет и покрылся плёнкой из-за водорослей.

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