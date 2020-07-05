В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли монумент в память об офицерах-подводниках, которые погибли в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Мемориал сделали в виде венка на морских волнах, памятник создал народный художник России, скульптор Михаил Переяславец. Об этом сообщатся на сайте города.

— Прошёл год со дня трагедии в Баренцевом море. Здесь, на Серафимовском кладбище, покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига, — подчеркнул глава Петербурга Александр Беглов.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что весь личный состав ВМФ помнит и скорбит о погибших товарищах. Он выразил уверенность в том, что подвиг подводников станет примером для будущих поколений моряков.

— С приближением годовщины не покидало наивное ощущение, что наши любимые вот-вот вернутся... Прошедший год не смог укоренить в нас понимание, что ребята больше никогда не вернутся... Но важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в сердцах всех жителей страны, — призналась Наталья Долонская, вдова капитана первого ранга Дениса Долонского.

После панихиды к памятнику возложили траурные венки и цветы, в том числе от имени командования Минобороны, ВМФ России, а также Правительства Санкт-Петербурга.