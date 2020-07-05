Появились первые изображения "русского Prado" от УАЗа

Фото © "Российская газета"

В Сети появились первые изображения нового внедорожника "УАЗ-Патриот", который уже прозвали "русским Prado". Скриншоты из программы для 3D-моделирования опубликовала "Российская газета". Там заверили, что изображения являются подлинными.

Судя по графике, внешний вид внедорожника сменится радикально. Впереди у автомобиля появятся линзованные фары, оригинальный бампер и новая решётка радиатора. Поменяется и форма капота. На задней части машины установят новый бампер, светодиодные огни и штампованные крылья.

Фото © "Российская газета"

Предполагается, что серьёзные изменения переживёт и салон нового "Патриота": появится сенсорный экран, будет обновлена центральная консоль, обновятся поручни и накладка селектора АКП. Изменения ждут также приборную панель и руль. С консоли можно будет управлять системой подогрева сидений, стёкол и руля, а также появятся такие системы, как помощь при спуске, Off Road и кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии.

Кроме того, новый внедорожник УАЗа будет оснащён круиз-контролем, беспроводной зарядкой и встроенным видеорегистратором. Ручной тормоз станет электронным, а новая функция Auto Hold поможет водителю удержать автомобиль на месте без применения педали тормоза. Самыми главными нововведениями станут рама с зоной программируемой деформации и система двойной пружинной подвески. Примерная стоимость "русского Prado" составит от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.