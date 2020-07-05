Небольшим отелям выделят субсидии на закупку масок для сотрудников

Небольшим гостиницам власти выделят госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения, — отметила она.

На поддержку могут рассчитывать только те отели, которые работают под основным кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эту сферу признали пострадавшей от ситуации с коронавирусом, отметила глава Ростуризма.