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Небольшим отелям выделят субсидии на закупку масок для сотрудников

Речь идёт о гостиницах, где до 100 номеров.

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Фото © Pixabay

Небольшим гостиницам власти выделят госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения, — отметила она.

На поддержку могут рассчитывать только те отели, которые работают под основным кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эту сферу признали пострадавшей от ситуации с коронавирусом, отметила глава Ростуризма.

Ранее в Крыму опровергли сообщения о повышении цен в отелях на 100%.

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