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Педиатр призвала объяснять детям необходимость защиты от коронавируса

Врач также напомнила, что все прочие угрозы для здоровья никуда не делись.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Летние каникулы являются для детей не только периодом отдыха, но и временем, когда здоровье несовершеннолетних подвержено различным угрозам. Прежде всего из-за того, что школьники проводят много времени вне дома. А в период пандемии коронавируса это особенно опасно. Потому так важно объяснить детям элементарные способы защиты от коронавирусной инфекции и других угроз, заявила врач-педиатр, заведующая отделением патологии раннего детского возраста НМИЦ здоровья детей Минздрава России Клавдия Казакова.

Безусловно, в связи с продолжением пандемии CoViD-19 первоочередным является соблюдение всех ранее предписанных Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором мер предосторожности для исключения распространения новой коронавирусной инфекции, таких как соблюдение масочного режима, регулярная гигиена рук. По возвращении домой обязательно необходимо вымыть лицо и руки, аккуратно промыть нос. Если родители совершали покупки, следует обработать с помощью дезинфицирующих средств поверхности приобретённых товаров, — рассказала в интервью "Российской газете" специалист.

Казакова выделила главные правила предосторожности, которые необходимо донести до детей: на улице и в местах массового скопления людей не прикасаться без острой необходимости к предметам; нельзя тереть руками глаза, нос и рот; по возможности как можно чаще мыть руки; соблюдать дистанцию между людьми.

Это очень важно сейчас, учитывая статистику заболеваемости. Мы понимаем, что пандемия CoViD-19 пока не отступила, — подчеркнула эксперт.

Педиатр добавила, что сейчас много внимания уделяется защите от коронавируса, но все "традиционные" угрозы здоровью никуда не делись — отравления, укусы насекомых, солнечные ожоги, бытовые травмы.

Не стоит забывать о кишечных инфекциях, отравлениях. На детских площадках и на улице возможна травматизация, поэтому родители должны обеспечить ребёнку максимальную безопасность, выходя из дома. При появлении любых симптомов недомогания у ребёнка следует незамедлительно обратиться к врачу, — заключила Казакова.

Как сообщал Лайф, темпы прироста заболевших продолжают снижаться, всего же с начала эпидемии коронавируса в России было выявлено 681 251 заболевший. Общее число выздоровевших превысило отметку в 450 тысяч.

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