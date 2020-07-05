Актёр с психическим расстройством снял на видео, как разные личности борются у него в голове

31-летний британский актёр театра и кино Джо Трасини, несмотря на свою профессию, не ведёт роскошный образ жизни. И дело вовсе не в отсутствии таланта — просто ему мешает психическое расстройство. У Джо диагностировали пограничное расстройство личности, с которым никак не получается бороться. И, решив, что о проблемах такого рода говорят мало, парень записал видео, которое должно было стать печальным. Но, видимо, сказалось влияние отца-комика, потому что ролик получился весьма забавным.

Видео © Twitter / Joe Tracini

В нём Джо представил подписчикам в "Твиттере" персонажа по имени ПРЛ (пограничное расстройство личности). А сам на другой половине экрана принялся объяснять, что из себя представляет это заболевание. Оно характеризуется перепадами настроения, опустошённостью, мнительностью и импульсивностью. Его речь постоянно прерывал ПРЛ, вставляя саркастичные ремарки, сбивая Джо с мысли и совершая странные поступки. Например, ПРЛ внезапно купил билеты в Нью-Йорк, хотя Джо не мог себе позволить такую поездку.

Фото © Twitter / Joe Tracini

Этот ролик был создан ещё в начале года, но пользователям "Твиттера" так понравилась идея, что они попросили продолжения. Джо подчинился желаниям поклонников, и так появилась целая серия видео. В последнем, опубликованном в конце июня, Джо поблагодарил всех за поддержку, пока ПРЛ пытался понять, как выглядят колени у пчёл и стоит ли по ним равнять все остальные колени. Подписчики похвалили актёра за открытость и смелость, ведь говорить о такой проблеме очень непросто.

Фото © Instagram / chriswrcoxphotography и applauseforthought

Это потрясающий поступок. Я близко общаюсь с человеком, страдающим ПРЛ, и прекрасно понимаю, насколько таким людям тяжело даже признать наличие болезни. Спасибо вам! Ed Solomon

Это прекрасно, правдиво и очень забавно! Я тебя просто обожаю за то, какой ты есть. Эй, каналы, не хотите проспонсировать Джо, чтобы он выпустил целое телешоу про своё ПРЛ? Bronagh Waugh