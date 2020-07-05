Асмус впервые показала поклонникам обнажённое фото из ванной

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фото в полностью обнажённом виде из ванной. По её словам, селфи было сделано в рамках съёмок скандально известного фильма "Текст" по заданию режиссёра. Были и другие фотографии, рассказала Асмус, но они не вошли в конечный вариант киноленты.

— Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон. Во время съёмок фильма "Текст" у меня было задание от режиссёра наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной. Так что это не я, это Нина, — рассказала актриса в описании к публикации.

После заявления о разводе с Гариком Харламовым сложно сказать, что артистка обделена вниманием поклонников. Асмус ежедневно публикует в своих соцсетях свежие фотографии, провоцируя подписчиков как на комплименты, так и на критику. На этот раз пользователи "Инстаграма" упрекнули актрису в том, что её медийная жизнь после развода стала намного насыщенней, чем в браке.

— Кристина, лучше молча пережить развод. Зачем эти фото? — написал один из комментаторов.