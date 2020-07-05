Эксперты заявили, что россияне могут рассчитывать на отпуск за границей уже в начале осени

В начале осени ситуация с коронавирусом улучшится и россияне смогут отправиться в отпуск за границей. Ожидается, что Евросоюз и другие страны решатся на открытие границ из-за экономических потерь. Так считают работники туриндустрии, которые пообщались с консулами стран, входящих в ЕС.

— В результате мы пришли к выводу, что сейчас есть очевидная потребность ряда европейских стран в российских туристах. Поэтому они будут делать всё для возможного открытия границ. Мы не исключаем, что поэтапное открытие заграничного туризма может начаться уже в сентябре, — передаёт URA.RU слова исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

О том, что россияне могут рассчитывать на отдых в некоторых странах Европы уже в сентябре-октябре, сообщил и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом он отметил, что отдельные пляжные направления за границей могут открыться уже в августе.

Есть шанс, что эпидемиологическая ситуация в мире к концу августа станет стабильнее, ведь уже сейчас видны улучшения в России и западных странах. Это позволит отправиться в заграничную поездку осенью, добавил вирусолог Анатолий Альтштейн.