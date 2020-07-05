Едва не утащили ребёнка. В Тольятти стая бродячих собак напала на детей — видео

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В Тольятти стая бродячих собак напала на детей, которые играли на площадке во дворе по улице Гидротехнической. Набег псов попал в объективы камер видеонаблюдения, видео было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

Трое мальчиков играли вечером 4 июля во дворе, как вдруг на них налетела стая приблизительно из шести бездомных собак. Увидев псов, ребята попытались сбежать. Двум это удалось, но одно из животных вцепилось зубами в третьего. На кадрах видно, как собака сбивает ребёнка с ног. Затем к ней присоединяются другие псы и начинают куда-то тащить "жертву". Спасли мальчика очевидцы. Взрослые подбежали на помощь и спугнули животных.