Стало известно, когда российская межпланетная станция отправится на Луну

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" пройдёт все испытания и отправится к естественному спутнику Земли уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба НПО им. С.А. Лавочкина, занимающегося разработкой космических аппаратов.

— Изготовление и испытание лётного космического аппарата "Луна-25" планируется завершить летом 2021 года, — сообщили в корпорации.

Там добавили, что работа над аппаратом и наземные отработки ведутся уже сейчас. Запуск же запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой для полёта на Луну назначили 30 октября.