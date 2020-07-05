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Стало известно, когда российская межпланетная станция отправится на Луну

Её испытания планируется завершить уже в ближайшее время.

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Фото © LIFE / Роман Имполитов

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" пройдёт все испытания и отправится к естественному спутнику Земли уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба НПО им. С.А. Лавочкина, занимающегося разработкой космических аппаратов.

Изготовление и испытание лётного космического аппарата "Луна-25" планируется завершить летом 2021 года,сообщили в корпорации.

Там добавили, что работа над аппаратом и наземные отработки ведутся уже сейчас. Запуск же запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой для полёта на Луну назначили 30 октября.

Ранее в "Роскосмосе" назвали дату единственного в текущем году пуска ракеты-носителя "Протон-М", которая доставит на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

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