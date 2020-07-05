В акватории Амура в Хабаровском крае утонули трое детей

В Хабаровском крае утонули трое детей. Трагедия произошла в протоке Мариинская, что находится в Ульчском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— При купании в протоке Мариинская в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребёнка. По предварительным данным, мальчикам было 12–13 лет, — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли подразделение пожарной части и спасатели краевой службы спасения из посёлка Де-Кастри, что находится в 184 километрах от протоки, где погибли дети.