В акватории Амура в Хабаровском крае утонули трое детей

В Хабаровском крае утонули трое детей. Трагедия произошла в протоке Мариинская, что находится в Ульчском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
— При купании в протоке Мариинская в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребёнка. По предварительным данным, мальчикам было 12–13 лет, — говорится в сообщении.
На место ЧП прибыли подразделение пожарной части и спасатели краевой службы спасения из посёлка Де-Кастри, что находится в 184 километрах от протоки, где погибли дети.
В конце июня в Хабаровском крае произошла ещё одна трагедия: двое мальчиков утонули, перевернувшись на плоту у посёлка Херпучи в районе имени Полины Осипенко. Ещё одному ребёнку удалось добраться до берега.