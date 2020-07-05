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В акватории Амура в Хабаровском крае утонули трое детей

Погибшим было от 12 до 13 лет.

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Фото © ТАСС / Осетров Юрий

В Хабаровском крае утонули трое детей. Трагедия произошла в протоке Мариинская, что находится в Ульчском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

При купании в протоке Мариинская в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребёнка. По предварительным данным, мальчикам было 1213 лет, — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли подразделение пожарной части и спасатели краевой службы спасения из посёлка Де-Кастри, что находится в 184 километрах от протоки, где погибли дети.

В конце июня в Хабаровском крае произошла ещё одна трагедия: двое мальчиков утонули, перевернувшись на плоту у посёлка Херпучи в районе имени Полины Осипенко. Ещё одному ребёнку удалось добраться до берега.

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