Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днём независимости США, который отмечался в стране 4 июля на фоне неутихающих беспорядков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Празднования Дня независимости США были омрачены акциями протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого задержания полицией. В стране не стали отменять ни парад, ни торжественный салют. В итоге столкновения демонстрантов и полицейских озарялись праздничными залпами. А во время выступления Трампа на параде протестующие сожгли флаг США.