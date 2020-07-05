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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Торжественные мероприятия в Соединённых Штатах были омрачены новыми беспорядками и столкновениями полиции с протестующими.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днём независимости США, который отмечался в стране 4 июля на фоне неутихающих беспорядков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Да. Поздравительная телеграмма была направлена, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Празднования Дня независимости США были омрачены акциями протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого задержания полицией. В стране не стали отменять ни парад, ни торжественный салют. В итоге столкновения демонстрантов и полицейских озарялись праздничными залпами. А во время выступления Трампа на параде протестующие сожгли флаг США.

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