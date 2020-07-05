Эксперт назвал шесть глупых ошибок водителей, которые приводят к серьёзным последствиям

Невнимание водителей к мелочам в управлении автомобилем может привести к серьёзным последствиям. Об этом предупредил эксперт журнала "За рулём" Илья Пименов. Он назвал шесть глупых ошибок, которые чаще всего допускают автолюбители.

Например, некоторые не до конца закрывают капот машины. Во время движения он может завернуться на лобовое стекло и разбить его. Кроме того, так можно сломать стойки стекла и переднюю часть крыши. А самое страшное — завёрнутый капот мгновенно перекроет водителю обзор.

Нередко водители открывают двери автомобиля, не убедившись, что не создадут помеху для движущихся машин. Это может стать причиной аварии. Дверь машины может и самостоятельно открыться, поэтому так важно в движении блокировать центральный замок.

Как отметил Пименов, многие автолюбители не включают ближний свет в тёмное время суток или забывают выключить дальний перед встречными машинами. В первом случае есть риск вовремя не заметить препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — можно ослепить другого водителя.

Кроме того, водители порой неправильно затягивают колёсные болты или гайки. При самостоятельной смене колёс следует использовать динамометрический ключ. А через сто километров пробега нужно проверить колёса и при необходимости протянуть их ещё раз.

— Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадёт во встречную машину, движущуюся на высокой скорости, — отметил эксперт.

Ещё одной ошибкой является то, что водители не следят за давлением в шинах. В идеале это нужно делать перед каждой поездкой. Пименов советует завести компрессор с хорошим манометром или пользоваться бесплатной подкачкой на АЗС. Также не стоит забывать вовремя менять изношенные шины.

Ещё одна ошибка — неправильное расположение за рулём. Ситуация на дороге меняется мгновенно, поэтому в случае ДТП у водителя шанс выше остаться живым и невредимым, если он правильно сидит.