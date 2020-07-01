В "Роскосмосе" назвали дату единственного в 2020 году пуска ракеты-носителя "Протон-М"

Единственный пуск ракеты-носителя "Протон-М" в 2020 году состоится 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Он доставит на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, старт ракеты-носителя намечается на 0:27 по московскому времени.

Ранее на 2021 год был перенесён запуск модуля "Наука" для МКС, а пуск ракеты-носителя с марсианской посадочной станцией ExoMars отложен на 2022 год.

В марте СМИ сообщили, что запуск "Экспрессов" пришлось перенести из-за бракованных болтов, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. В итоге три ракеты доставили с Байконура в Москву для устранения неполадок, допущенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в 2015–2016 годах.