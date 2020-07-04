"Ангара" без будущего? Когда полетит главная российская ракета

"Роскосмос" планирует создать многоразовую версию ракеты, но "обычная" ракета до сих пор не полетела.

Кому она нужна?

Ракета "Ангара" изначально задумывалась как замена большинству ракет-носителей, которые используются российскими специалистами в данный момент. Новый проект создаётся по модульному принципу, который позволяет строить на базе одной и той же технологии множество носителей — от лёгкого класса для вывода спутников на орбиту и доставки космонавтов на МКС до тяжёлой ракеты, с помощью которой на орбите можно собирать крупные орбитальные станции. Кроме того, технические характеристики ракеты — выросшая до 26 тонн полезная нагрузка и керосино-кислородные двигатели — позволят выводить больше космических аппаратов за один пуск, а сам процесс будет экологичным и безопасным.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

После выполнения программы лётно-конструкторских испытаний ракеты, намеченных на 2020 год, "Ангара" должна впервые полететь с военным спутником на борту, а военные должны стать первым крупным заказчиком на ракеты этого типа. Уникальная во многих отношениях ракета летала в космос всего один раз — 23 декабря 2014 года. С тех пор о пусках "Ангары" и её перспективах ежегодно рассказывают разработчики, однако применения ракете нет до сих пор. "Роскосмос" сообщал, что ракета-носитель, стоимость которой в три раза больше носителя предыдущего поколения ("Протон"), полетит в космос в первой половине 2020 года. Но полёт так и не состоялся, а перспективы использования ракеты по-прежнему непонятны многим специалистам.

Она будет многоразовой?

И да и нет. Изначально "Ангару" проектировали под вывод космических аппаратов по традиционной, классической схеме. В этом случае после вывода полезной нагрузки на орбиту части ракеты-носителя (обтекатель, двигатели) сгорают в плотных слоях атмосферы или падают на заранее запрограммированном участке космической трассы. После того как мир охватила эпидемия многоразовости, а ракеты компании SpaceX — первопроходца этого направления — начали возить на орбиту не только грузы, но и людей, стало очевидно, что экономика космических пусков должна быть другой.

Однако до многоразовых блоков ракеты, которые после старта будут садиться обратно к месту старта, ещё далеко. Инженер-конструктор ракетной техники Григорий Петряшов пояснил, что для многоразовой ракеты необходимо понимание общей надёжности всей ракеты в целом.

Для "Ангары", как и для всех ракет, предусмотрен испытательный цикл. В него могут заложить от пяти до восьми пусков, после чего конструкция будет официально признана надёжной и изделие будет производиться серийно под разных заказчиков. Какой ракета будет на момент завершения испытаний, до конца не знают даже её создатели. Конструкция в течение испытательного цикла регулярно дорабатывается, модернизируется. Здесь всё примерно так же, как с военной техникой. Задумывали создать одно, но в конце концов построили принципиально новое, хоть и похожее внешне. Конечный вариант "Ангары" даже без многоразовых ускорителей будет существенно лучше ракеты, которую мы видели на первом пуске Григорий Петряшов Инженер-конструктор ракетной техники

Когда полетит "Ангара"?

Ответить на этот вопрос просто с технической точки зрения почти невозможно. "Ангара" — это целый комплекс, на создание которого влияет множество факторов. Здесь важно уяснить для себя одну ключевую деталь: отказаться от создания ракеты, на которую были брошены огромные ресурсы, нельзя. Как отмечает основатель проекта "Открытый космос", писатель и популяризатор космонавтики Виталий Егоров, без "Ангары" Россия утратит доступ на геостационарную орбиту, что автоматически создаст риск спустить российскую космонавтику до уровня Индии в этом сегменте. Но история с "Ангарой" никогда не была простой и однозначной.

Деньги на модернизацию ракеты выделяются, но будет ли она в конечном счёте многоразовой в том понимании, в каком мы себе это представляем, — большой вопрос. Возможность применения многоразовых модулей-ускорителей только рассматривается, никаких конкретных решений по применению этой технологии нет. Проект по созданию боковых многоразовых ускорителей есть, над ним работают, и создателям нужно, чтобы в разных опытно-конструкторских работах такие решения присутствовали. Но это не говорит о том, что многоразовая "Ангара" — это уже свершившийся факт Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос", писатель, популяризатор космонавтики

Во многом дата первого пуска "Ангары" зависит от того, когда будет готов космодром Восточный — главная стартовая площадка России, которая позволит отказаться от любых космических пусков с территории других стран. И хотя первую "Ангару" должны передать военным на космодром Плесецк уже летом 2020 года, первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с первого гражданского космодрома Восточный планируется не ранее чем на 2023 год. Уже в 2025 году "Ангара-А5" должна впервые вывести на орбиту пилотируемый корабль, однако произойдёт это лишь в том случае, если стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" достроят на космодроме Восточный, как планировалось, к декабрю 2022 года.

"Ангара" начнёт нормально летать, когда будет готов стартовый стол на Восточном. Сейчас его постепенно достраивают. С Плесецка на данный момент возможны только испытательные запуски на геостационарную орбиту, а для других тяжёлая "Ангара" не востребована, пока нет нового пилотируемого корабля Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос", писатель, популяризатор космонавтики

Строительство второй очереди на космодроме Восточный началось 30 мая 2019 года и должно полностью завершиться на рубеже 2025–2027 годов, и раньше этого срока "Ангара" вряд ли начнёт использоваться на постоянной основе. Чуть более длительные сроки называют международные эксперты. В 2019 году руководитель International Launch Services Кирк Пайшер заявил, что переход от "Протона" к "Ангаре" может затянуться до 2027 года.

Кому она будет нужна?

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Пока использование "Ангары" предусмотрено лишь в рамках Федеральной космической программы. И хотя интерес к ракете, которая технологичнее своих предшественников на целые поколения, уже есть, твёрдых заказов на космические пуски изделия, которого нет в металле, в ближайшее время ждать не стоит. Эксперты в области государственной и частной космонавтики говорят, что фактически судьба тяжёлой и самой дорогостоящей версии "Ангары" во многом будет похожа на американскую Delta IV Heavy — самую тяжёлую (до 2018 года) и самую дорогую (не считая "Шаттла" и "Сатурна-5") американскую ракету.

Американская ракета летает в среднем один-два раза в год. Потом пришёл Маск и Falcon Heavy, и судьба Delta Heavy повисла на волоске решений Пентагона. Более эффективные решения сможет предложить "русский Илон Маск", ждём его появления Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос", писатель, популяризатор космонавтики

Единственный вопрос, на который нет ответа, связан с перспективами использования ракеты "Ангара" на следующие 15–20 лет. Тренд на многоразовость, который сейчас задают американские частные ракетостроители, явно развивается. Многоразовость, как известно, — путь не только к удешевлению космического пуска, но и к ускорению реализации космических проектов. Однако многоразовая "Ангара" — это по-прежнему лишь проект и теория, реализация которой на практике едва ли возможна в обозримом будущем, в котором и без того немало сложностей: достроить Восточный, закончить испытания основной конструкции и решить, что возить на новой ракете. От того, найдётся ли многоразовости место в космическом будущем, зависит многое: и "скорость подачи" космического такси, и удобство технологии в целом, и заказы от клиентов из-за рубежа.