"За пять минут 50 гусей перегрызла". Застреливший хаски челябинец избежал ареста и рассказал свою версию произошедшего

Олег Потапов, застреливший хаски на карьере под Челябинском, избежал ареста. Суд назначил ему обязательную явку и не стал заключать под стражу. Мужчина рассказал свою версию событий. Он уверяет, что инцидент произошёл на его частной территории, куда вторглись владелица пса и её питомец.

- У нас таблички даже есть, но люди всё равно прорываются через эти ямы, овраги. Собака забежала на территорию, где гуляли гуси, там тысяча гусей — стадо гуляло. Она без присмотра забежала в стадо, давай его рвать, у меня ребята стали отгонять её палками, но не смогли. Она просто бешеная стала, глаза закатились — всех подряд долбит-долбит. За пять минут больше 50 гусей перегрызла, - цитирует мужчину портал "74.ru".

По словам Потапова, у него есть заключение ветеринара о том, что гуси были растерзаны собакой. Мужчина обратил внимание на то, что птицы принадлежали ему лично (он разводит их для соседних деревень) и убитый пёс Арчи утащил именно домашнего гуся, а вовсе не подстреленную дичь, найденную в кустах, как утверждает хозяйка.

Охотник добавил, что ему жаль застреленное животное, он сочувствует его владелице, но считает её виноватой в произошедшем, так как Екатерина выгуливала пса на чужой территории, без поводка и намордника. Мужчина особо подчеркнул, что защищал свои владения, более того, себя самого, когда хаски бросился на него.

- И сейчас происходит массовое давление, оглашается одна сторона только. Ворвались ко мне домой, грубо говоря. Я считаю, это всё незаконно: ворвались, потом изъяли оружие, протоколов навыписывали — я буду это опровергать с адвокатами, - пожаловался охотник.

Потапов отметил, что из-за публикаций хозяйки собаки и зоозащитников в соцсетях ему начали поступать угрозы. Неравнодушные люди, впечатлившись душещипательной историей о расстреле пса, обещают приехать к живодёру, сжечь его имущество и уничтожить гусей. Олег признался, что не знает, что делать дальше.

После инцидента Росгвардия проверила легальность наличия у мужчины оружия. Было дано заключение, что ружьё и патроны хранятся по всем правилам, челябинец имеет лицензию.

Также появились подробности задержания охотника после происшествия. Сотрудники частного охранного предприятия "Витязь" явились к нему домой через четыре часа после расстрела собаки, они написали на странице ЧОП во "ВКонтакте", что обнаружили хозяина спрятавшимся в туалете, он якобы пытался спастись бегством. Это ещё больше подогрело волну негодования и травли в соцсетях. Сам Потапов не даёт комментариев по этому поводу и лишь подчёркивает, что на него оказывается массовое давление, а хозяйка убитого хаски ведёт себя некорректно.