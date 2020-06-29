"Поняли, что его уже не спасти". Момент жестокого убийства хаски в Челябинской области попал на видео

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Момент жестокой расправы над собакой породы хаски в Челябинской области попал на видео. Владелица животного и её подруга рассказали Лайфу, как произошёл этот чудовищный случай.

Пса по кличке Арчи и второго питомца женщины выгуливали недалеко от карьера. Одна из собак нашла в кустах подстреленного гуся. В этот момент появился мужчина с ружьём и заявил, что она украла его добычу. Охотник выстрелил в собаку трижды.

— Мужчина, я на вас в суд подам! Вы что делаете? Урод! Из-за гуся? На нём что клеймо ваше? — в отчаянии кричала хозяйка. Изверг равнодушно бросил: — Подавайте.

По словам женщин, он угрожал пустить пули и в них, если они приблизятся к животному. Подруга объяснила, как произошла жестокая расправа. Арчи был с владелицей за бугром, когда появился охотник. Мужчина заявил, что у него увели дичь и за это он заберёт одну собаку. В этот момент пёс вышел из-за холма, тогда охотник сказал, что узнал животное, и открыл огонь.

На съёмке видно, что собака не нападала, она лишь сделала несколько шагов вперёд, когда раздались выстрелы. Арчи начал убегать и получил две пули в спину. Он упал в воду, стал захлёбываться.

— Мы стояли как вкопанные, смотря, как убивают собаку. Потом он развернулся и пошёл. Мы, во-первых, дождались, чтобы он отошёл от нас с оружием, потому что он угрожал, чтобы мы не мешали и не заступались за собаку. Мы дождались, чтобы он отошёл подальше, собаку сразу вытащили. Надеялись, что он [пёс] жив, дотащили, в лесу положили и поняли, что его уже не спасти, — со слезами на глазах рассказала Лайфу владелица хаски Екатерина.

Совершённым зверством заинтересовался депутат Государственной думы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что такое нельзя оставлять безнаказанным.

— Вопиющий случай, ужасное преступление. На мой взгляд, он [охотник] совершил преступление по нескольким статьям. Целый букет правонарушений, которые допущены и должны быть расследованы, — сказал парламентарий.

Бурматов пояснил, что помимо жестокого обращения с животным мужчина, назвав себя охотником, совершил ещё одно правонарушение. Он охотился вне специальных угодий, к тому же не в сезон, так как в настоящее время отстрел птицы запрещён.