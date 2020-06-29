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"Поняли, что его уже не спасти". Момент жестокого убийства хаски в Челябинской области попал на видео

На кадрах видно, что пёс не нападал, он пытался бежать, но охотник стрелял ему в спину.

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Видео © LIFE

Момент жестокой расправы над собакой породы хаски в Челябинской области попал на видео. Владелица животного и её подруга рассказали Лайфу, как произошёл этот чудовищный случай.

Пса по кличке Арчи и второго питомца женщины выгуливали недалеко от карьера. Одна из собак нашла в кустах подстреленного гуся. В этот момент появился мужчина с ружьём и заявил, что она украла его добычу. Охотник выстрелил в собаку трижды.

Мужчина, я на вас в суд подам! Вы что делаете? Урод! Из-за гуся? На нём что клеймо ваше? — в отчаянии кричала хозяйка.

Изверг равнодушно бросил:

— Подавайте.

По словам женщин, он угрожал пустить пули и в них, если они приблизятся к животному. Подруга объяснила, как произошла жестокая расправа. Арчи был с владелицей за бугром, когда появился охотник. Мужчина заявил, что у него увели дичь и за это он заберёт одну собаку. В этот момент пёс вышел из-за холма, тогда охотник сказал, что узнал животное, и открыл огонь.

На съёмке видно, что собака не нападала, она лишь сделала несколько шагов вперёд, когда раздались выстрелы. Арчи начал убегать и получил две пули в спину. Он упал в воду, стал захлёбываться.

Мы стояли как вкопанные, смотря, как убивают собаку. Потом он развернулся и пошёл. Мы, во-первых, дождались, чтобы он отошёл от нас с оружием, потому что он угрожал, чтобы мы не мешали и не заступались за собаку. Мы дождались, чтобы он отошёл подальше, собаку сразу вытащили. Надеялись, что он [пёс] жив, дотащили, в лесу положили и поняли, что его уже не спасти, — со слезами на глазах рассказала Лайфу владелица хаски Екатерина.

Совершённым зверством заинтересовался депутат Государственной думы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что такое нельзя оставлять безнаказанным.

Вопиющий случай, ужасное преступление. На мой взгляд, он [охотник] совершил преступление по нескольким статьям. Целый букет правонарушений, которые допущены и должны быть расследованы, — сказал парламентарий.

Бурматов пояснил, что помимо жестокого обращения с животным мужчина, назвав себя охотником, совершил ещё одно правонарушение. Он охотился вне специальных угодий, к тому же не в сезон, так как в настоящее время отстрел птицы запрещён.

Ранее сообщалось, что по факту жестокого убийства хаски возбуждено уголовное дело.

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