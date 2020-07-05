Глава Калмыкии предложил внести поправки в конституцию республики

После вступления в силу поправок к Конституции России должно быть изменено и Степное Уложение, которое выполняет роль конституции Калмыкии. Такое мнение высказал глава республики Бату Хасиков. Как объяснил в соцсети "ВКонтакте" своё предложение руководитель региона, Степное Уложение было принято в апреле 1994 года и является "наследием 90-х годов".

— Утверждённые же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне… С учётом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого — подготовить изменения в конституцию нашей республики, — сказал он.

Также в своём обращении к гражданам Калмыкии Бату Хасиков поздравил их с Днём республики и 100-летием автономии. Ещё одно его предложение касалось переименования проспекта Остапа Бендера. Новый возможный вариант - название в честь героя Калмыкии, полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.