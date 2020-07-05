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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой

Пол новорождённого малыша, как и его имя, семья пока раскрывать не стала.

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Фото © Instagram / sergey_bogdanovich_semak

Падчерица главного тренера "Зенита" Сергея Семака — Майя — впервые стала мамой. Радостную новость сообщила в "Инстаграме" супруга 44-летнего футболиста писательница Анна Семак.

Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё!написала она.

Семак — пятикратный чемпион России как игрок, в прошлом сезоне вместе с "Зенитом" завоевал своё первое тренерское чемпионство. В семье Сергея и Анны восемь детей. Пара вместе почти 20 лет, за которые даже успела пережить развод. Прошлой осенью Сергей повторно женился на Анне. Свадьба состоялась в Италии.

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