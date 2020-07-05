Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой

— Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё! — написала она.

Семак — пятикратный чемпион России как игрок, в прошлом сезоне вместе с "Зенитом" завоевал своё первое тренерское чемпионство. В семье Сергея и Анны восемь детей. Пара вместе почти 20 лет, за которые даже успела пережить развод. Прошлой осенью Сергей повторно женился на Анне. Свадьба состоялась в Италии.